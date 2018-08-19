ТЕМЫ
Архив
< Август 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Сегодня
Происшествия
20.08.2018

В Приангарье наградят школьника, который спас мужчину из тонувшего автомобиля

Иркутский район, 20.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутском районе 16-летний Александр Дубровин спас пьяного мужчину из тонувшего Ниссана Вингроад. В полиции рассматривается вопрос о поощрении отважного девятиклассника за проявленный героизм.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, сам инцидент произошел 11 августа на 23-м километре автодороги Иркутск-Оса-Усть-Уда. В этот день компания мужчин находилась на так называемых карьерах у водоема, после чего двое из них сели в иномарку, совершили несколько маневров на берегу, после чего заехали в воду. Когда транспортное средство начало тонуть, пассажиру иномарки удалось выбраться, при этом водитель так и оставался в машине. Случайным свидетелем случившегося оказался Александр Дубровин, который в это время рыбачил. Девятиклассник, не раздумывая, бросился в воду, помог мужчине выбраться и доплыть до берега.

Отдыхавшие на берегу люди, заметив происходящее, сразу же вызвали сотрудников полиции. На место происшествия незамедлительно выехал экипаж ДПС. Установлено, что лихачи в салоне универсала были пьяны.

В настоящий момент в отношении 40-летнего местного жителя, управлявшего автомобилем, составлен административный протокол за нетрезвое вождение – за это предусмотрен штраф 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на полтора-два года. Приятель нарушителя, 44-летний собственник транспортного средства, который в момент инцидента находился на пассажирском сидении, также привлечен к административной ответственности. За передачу права управления машиной ему грозит аналогичный штраф. Иномарка была извлечена из водоема и впоследствии помещена на штраф стоянку.

ТЕПЕРЬ: новости о происшествиях в Иркутске и области — в Telegram

О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?

Загрузка...

Сервис для бизнеса

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске