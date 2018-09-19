|Происшествия
|20.09.2018
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В Приангарье обнаружили угнанный в Германии БМВ
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Иркутская область, 20.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Приангарье обнаружили шесть машин, находящихся в федеральном розыске, с измененными идентификационными номерами.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, автомобили обнаружили сотрудники национального бюро Интерпола ГУ МВД при взаимодействии с иностранными коллегами.
Благодаря работе экспертов-криминалистов полиции, сотрудников ГИБДД и информационному взаимодействию с Интерполом Японии и Германии полицейские смогли установить исходные данные агрегатов и выявить прежних владельцев авто.
Так в Саянске обнаружен кроссовер «БМВ Х6», похищенный пять лет назад на территории Германии. А в Шелехове найден седан «Ауди А6», почти 14 лет назад ставший объектом преступления в Москве.
Кроме того, в Иркутске с перебитыми номерами узлов и агрегатов обнаружены: угнанная в Новосибирске «Тойота Королла», похищенный в Слюдянке внедорожник «Тойота Лэнд Крузер» и украденный в Иркутске седан «Тойота Камри».
Так же в результате работы Интерпола потерпевшему из Черногорска в Хакасии вернется «Тойота-Премио», которую похитили год назад.
Сейчас транспортные средства находятся на арестплощадках и в ближайшем будущем будут возвращены потерпевшим. Принимаются меры к установлению злоумышленников, похитивших иномарки.
Всего с начала этого года сотрудниками Интерпола в Иркутской области найдено около 40 таких автомобилей.
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