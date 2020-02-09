В Приангарье перед судом предстанет экс-сотрудник локомотивного депо по обвинению в мошенничестве

Иркутская область, 10.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области перед судом предстанет один из заместителей эксплуатационно-локомотивного депо по обвинению в совершении мошенничества с использованием служебного положения. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского СУ на транспорте СКР.

По версии следствия, в ноябре 2019 года обвиняемый, используя свое служебное положение, получил 50 тысяч рублей от помощника машиниста. Этими деньгами тот решил откупиться от начальства, чтобы его не привлекали к дисциплинарной ответственности за нарушение трудовой дисциплины.