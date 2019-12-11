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Происшествия
12.12.2019

В Приангарье перекрыли крупный канал поставок синтетических наркотиков через интернет-магазины

Иркутская область, 12.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области полицией пресечена деятельность наркогруппировки, участники которой на протяжении нескольких лет сбывали синтетические наркотики через интернет-магазины. Задержаны предполагаемый лидер и девять его сообщников.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, в 15 городах и поселках Иркутской области обнаружено 150 тайников с наркотиками. Кроме того, предотвращена поставка в регион 20 килограммов запрещенных веществ, достаточных для получения наркозависимыми 40 тысяч разовых доз общей стоимостью около 60 млн рублей.

Установлено, что крупная партия наркотиков была приобретена злоумышленником в Московской области. Для ее транспортировки один из посредников купил подержанную иномарку и автомобильную звукоусиливающую аппаратуру, где спрятал перевозимый груз. В 500 километрах от места назначения в Нижнеудинске автомобиль был блокирован сотрудниками ГИБДД и отряда специального назначения «Гром», наркотики изъяты.

По имеющейся информации, в своей деятельности наркодельцы использовали интернет-магазины, созданные на площадке мобильного мессенджера. Для доставления «синтетики» потребителям к работе активно привлекались курьеры, которые делали так называемые закладки во всех крупных городах Приангарья.

По всем выявленным фактам следователями ГСУ ГУ МВД по Иркутской области возбуждено восемь уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных статьями 228 и 228.1 УК РФ, – незаконные приобретение, хранение, перевозка, производство, сбыт или пересылка наркотиков.

По имеющимся сведениям, деньги, добытые преступным путем, преимущественно вкладывались в развитие частной пивоварни, а также сети торговых точек, реализующих слабоалкогольные напитки. Для сокрытия преступного дохода и последующего обналичивания прибыли от наркоторговли активно применялась криптовалюта и фермы для майнинга.

По ходатайству следователя судом в отношении всех 10 фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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