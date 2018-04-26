В Приангарье полиция задержала группу торговцев героином

Иркутская область, 26.04.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области полиция задержала троих мужчин, торговавших героином в Ангарске.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, обезвредить наркоторговцев удалось силами сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД совместно со следователями ОВД и при силовой поддержке спецназа «Гром».

Полицейские проводили задержания и обыски сразу в нескольких местах города.

В отдел полиции были доставлены трое мужчин 27, 35 и 52-летнего возраста. Двое из них ранее судимые за различные преступления.

Выяснилось, что с декабря прошлого года наркодилеры организовали канал сбыта героина наркозависимым. Злоумышленники продавали наркотики только проверенным лицам, использовали сеть закладок, деньги получали на банковские карты.

В ходе обысков по месту их проживания сыщики обнаружили около 60 чеков с наркотическим веществом, электронные весы, многочисленные сотовые телефоны и иные доказательства, свидетельствующие о причастности к противоправным деяниям.

В результате возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 228.1 УК РФ – незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов группой лиц по предварительному сговору. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Также возбуждено несколько уголовных дел по фактам сбыта наркотиков.

Всем подозреваемым по решению суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.