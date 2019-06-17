В Приангарье поймали браконьера, добывшего косулю

Иркутский район, 18.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Фигурантом уголовного дела стал 41-летний безработный житель поселка Горячий ключ Иркутского района, который подозревается в добыче косули.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, 17 июня сотрудники Охотнадзора доставили предполагаемого браконьера в отделение полиции. В ходе дознания выяснилось, что подозреваемый лицензии на использование огнестрельного оружия не имеет, и оружие, с помощью которого он добыл косулю, ему не принадлежит.

– Для охоты необходимо получить лицензию в уполномоченных органах и зарегистрировать оружие в установленном порядке. За незаконную охоту предусмотрена уголовная ответственность на срок до двух лет лишения свободы, – напоминают в полиции.