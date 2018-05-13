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14.05.2018

В Приангарье пожилая пара погибла под колесами поезда

Шелеховский район, 14.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Шелеховском районе Приангарья пожилая пара погибла под колесами грузового поезда.

Как сообщает пресс-служба ВСЖД, 12 мая в 10.25 в районе станции Большой Луг машинист грузового поезда заметил мужчину и женщину, переходивших железнодорожные пути по пешеходному переходу в опасной близости от движущегося подвижного состава. Несмотря на звуковые сигналы и экстренное торможение, несчастный случай предотвратить не удалось. Пожилая пара погибла на месте.

В компании отмечают, что несчастные случаи на железной дороге участились. Так, в те же сутки в районе станции Нижнеудинск в 21.00 местного времени случилась трагедия с 19-летним юношей. Он забрался на полувагон с углем и получил травму электротоком. С обширными ожогами тела он был доставлен в больницу.

По всем произошедшим случаям ведутся расследования.

ВСЖД призывает людей быть особо внимательными вблизи объектов железнодорожной инфраструктуры. Стоит помнить, что магистраль – зона повышенной опасности.

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