В Приангарье пятеро черных лесорубов нанесли государству ущерб свыше 3 миллионов рублей

Иркутская область, 10.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области поймали группу черных лесорубов, нанесших ущерб лесному фонду в 3,5 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, их задержали сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД совместно со следователями и полицейскими отдела МВД по Чунскому району.

В ходе рейдовых мероприятий полицейские установили, что в Баяндаевском лесничестве злоумышленники заготавливают древесину. По подозрению в вырубке деревьев в объеме около 350 кубических метров установлены и доставлены в отдел полиции пятеро мужчин, включая двух предполагаемых организаторов, в возрасте от 51 и 43 лет. Сумма ущерба, причиненного лесному фонду, превысила 3 миллиона 200 тысяч рублей.

С места происшествия полицейские изъяли бензопилы, специальную технику и сортимент леса.

В ходе дальнейшей работы стражи правопорядка выявили еще один факт нелегальной рубки на 300 тысяч рублей, предположительно совершенной той же группой.

По этому факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 260 УК РФ – незаконная рубка лесных насаждений.

Сейчас полицейские выявляют другие факты рубок этой группой. По решению суда организаторы нелегального бизнеса помещены в изолятор временного содержания.