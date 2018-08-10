В Приангарье работника из ближнего зарубежья завалило цементом

Иркутск, 9.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске погиб еще один рабочий-иностранец – на этот раз при чистке резервуара для цемента.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, проводится доследственная проверка по признакам нарушения требований охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть человека.

Выяснилось, что накануне днем на одной из производственных баз по улице Полярная 25-летний гражданин Средней Азии, чистил резервуар перед разгрузкой цемента с пришедших вагонов, где его засыпало цементом. Мужчина скончался на месте. Известно, что на территории России иностранец находился по временной регистрации, официально трудоустроен не был.

Сейчас следователи СКР выясняютвсе обстоятельства произошедшего, тело мужчины направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти.

Напомним, за последние две недели это уже третий случай гибели гастарбайтеров в Иркутской области – один из них погиб на иркутской стройке, другой – упал с крыши школы в Шелехове.