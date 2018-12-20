В Приангарье расхитители алюминия получили условный срок

Шелеховский район, 21.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области вынесен приговор организованной группе, занимавшейся многомиллионными хищениями алюминия и кремния с одного из заводов.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, эта группа из девяти человек в течение 2016-2017 годов тайком похищала алюминиевые и кремнийсодержащие конструкции с завода в Шелеховском районе.

Следствием установлено, что при демонтаже одного из цехов рабочие вывозили металл под видом мусора на полигон с отходами, где прятали его, после чего возвращались на свалку, перегружали его в свои автомобили и сдавали в пунктах приема. Трое местных жителей в момент отгрузки похищенного задержаны с поличным полицейскими при силовой поддержке бойцов СОБР управления Росгвардии.

В результате следственно-оперативных мероприятий по уголовному делу изъято более 1,3 тонны алюминия и пять тонн кремния на общую сумму около 1,5 миллионов рублей, а также деньги, предположительно добытые незаконно, несколько автомобилей, рабочая документация, подтверждающая противоправную деятельность. Благодаря действиям следователей на имущество и финансы обвиняемых наложен арест, в результате чего уже на стадии расследования уголовного дела возмещено более 75% ущерба.

Шелеховский городской суд вынес приговор, согласно которому все участники получили наказание в виде условного лишения свободы на срок от трех лет и трех месяцев до четырех лет и шести месяцев с выплатой крупного денежного штрафа.