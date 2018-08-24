В Приангарье за два года зафиксировали 10 пожаров на турбазах и в гостиницах

Иркутская область, 24.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области с 2016 по истекший период 2018 года зарегистрировано 10 пожаров на объектах гостиничного типа – четыре на турбазах, один в гостинице, три в жилых домах, эксплуатируемых в качестве мест временного пребывания, и два на объектах социальной сферы.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, вопрос о пожарной безопасности таких объектов рассмотрели 23 августа на заседании КЧС.

– При содержании объектов, особенно в деревянных зданиях, необходимо особое внимание обратить на состояние электросетевого хозяйства и электротехнического оборудования. Собственникам необходимо в первую очередь обеспечить безопасность и защиту граждан от пожара, однако, практика показывает, что предприниматели пренебрегают основными требованиями пожарной безопасности, а на первое место ставят получение прибыли, – отметил заместитель главного государственного инспектора Иркутской области по пожарному надзору Виктор Пашков.

Самые распространенные причины возникновения пожаров в гостиницах:

курение в номерах;

неисправность телевизоров и других электроприборов, используемых посетителями;

пользование в номерах бытовыми электроприборами (кипятильники, чайники, утюги) вопреки установленным запретам;

несоблюдение правил пожарной безопасности при приготовлении пищи.

Кроме этого, распространенным нарушением является размещение хостелов и гостиниц в подвальных и цокольных этажах, что противоречит требованиям действующего законодательства. Невыполнение перечисленных требований подтверждено в ходе проведенных рейдовых профилактических мероприятий, по результатам которых виновные лица привлечены к административной ответственности.

Кроме того, более 50 объектов этой категории уже включены в план проверок на 2019 год.