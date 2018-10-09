В Приангарье с начала года на дорогах погибли шесть несовершеннолетних пешеходов

Иркутская область, 10.10.18 (ИА «Телеинформ»), - С начала 2018 года на территории Иркутской области зарегистрировано 207 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних пешеходов, в которых шесть детей погибли и 205 получили ранения. Как сообщает пресс-служба ГИБДД ГУ МВД по Иркутской области, большинство ДТП произошли по вине самих детей-пешеходов, что в первую очередь свидетельствует о недостаточном внимании родителей к проблемам безопасного поведения детей на дорогах. В частности, 17 февраля в Аларском районе 41-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ», сбил несовершеннолетнего пешехода, который двигался по краю проезжей части дороги в попутном направлении. В результате дорожно-транспортного происшествия 15-летний юноша получил различные травмы и впоследствии скончался в медицинском учреждении. Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло 10 мая в поселке Ручей Усть-Кутского района. 41-летний мужчина, управляя автомобилем «Nisan», при движении в районе дома № 8 по улице Трактовая, совершил наезд на восьмилетнего мальчика, который выбежал на проезжую часть вне пешеходного перехода перед движущемся автомобилем. От полученных травм несовершеннолетний погиб на месте происшествия. 26 июня 2018 года в Байкальске произошло ДТП в котором погибла годовалая девочка-пешеход. 60-летний водитель, управляя автомобилем «Toyota», не убедился в безопасности своего движения и совершил наезд на девочку, которая ранее вышла из его автомобиля. В результате ребенок скончался на месте автоаварии. 14 июля около 22 часов в селе Новожилкино Усольского района мужчина, находясь за рулем автомобиля «Honda Civic» совершил наезд на пятилетнего мальчика, который шел по проезжей части. После наезда 30-летний водитель не оказал медицинскую помощь ребенку и уехал с места происшествия, однако впоследствии был задержан сотрудниками полиции. Мальчик бригадой скорой медицинской помощи был доставлен в больницу, где вскоре скончался от полученных травм. Двое детей-пешеходов пострадали в дорожно-транспортном происшествии, произошедшем 19 августа текущего года. Около 23 часов 28-летний мужчина, управляя автомобилем «Toyota Corolla», двигаясь в поселке Усть-Ордынский по улице 8 марта, совершил наезд на двух несовершеннолетних пешеходов, которые шли по краю дороги. С места происшествия двое юношей 12 и 13 лет были доставлены в медицинское учреждение с ссадинами и ушибами. 25 августа в Братске автомобиль «Toyota Platz» совершил наезд на двух 12-летних мальчиков, которые перебегали дорогу в неположенном месте. В результате автоаварии дети были доставлены в больницу с травмами и ушибами, сама 29-летняя автолюбительница в дорожно-транспортном происшествии не пострадала. Еще одно дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло 6 сентября в поселке Железнодорожный Усольского района. Сотрудниками полиции установлено, что 38-летний водитель, находясь за рулем автомобиля «Toyota Land Cruiser», двигаясь по улице Трактовая, совершил наезд на 10-летнюю девочку, которая направлялась на занятия в школу и, решив обойти лужу, вышла на проезжую часть. Девочка от полученных травм скончалась на месте происшествия. 8 октября 2018 года около 7:30 на перекрестке улиц Ушаковская и Напольная в Иркутске восьмилетний школьник погиб под колесами трамвая. По предварительной информации, мальчик вышел из трамвая и стал обходить его спереди. В этот момент общественный транспорт начал движение и допустил смертельный наезд на ребёнка. Полицейские уверены, что каждое из этих трагических происшествий можно было предотвратить, если бы все участники дорожного движения четко и строго следовали правилам дорожного движения и проявили внимательность на дороге. Сотрудники ГИБДД призывают родителей напомнить детям о соблюдении ПДД и на личном примере продемонстрировать правила безопасного поведения на дороге. Для лучшего формирования навыков необходимо взять ребенка за руку и вместе с ним пройти по безопасному маршруту из дома в образовательное учреждение или до мест возможных игр и прогулки. Водителям полицейские напоминают, что во время движения следует быть предельно осторожными вблизи пешеходных переходов и на участках дорог рядом с образовательными учреждениями, детскими площадками и местах массового пребывания детей. ТЕПЕРЬ: новости о происшествиях в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... гибдд

иркутская область

мвд Тэги: View the discussion thread.