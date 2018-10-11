В Приангарье с начала года на железной дороге погибли пять детей

Иркутская область, 12.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области с начала года на железной дороге погибло пять детей, всего за 2018 год на путях случилось 13 происшествий с несовершеннолетними.

Как сообщает пресс-служба ВСЖД, железнодорожники совместно с транспортной полицией и представителями городских и районных администраций, проводят масштабные рейды по выявлению несовершеннолетних нарушителей.

Один из последних состоялся на станции Батарейная 10 октября. В ходе рейда было выявлено несколько детей от 10 до 13 лет, переходящих железную дорогу в запрещенных местах. Школьники, пытаясь сократить путь до дома, пересекают магистраль не по виадуку, который имеется на станции. Рискуя жизнью, несовершеннолетние жители Батарейной проходят напрямик, зачастую перебегая путь перед близко идущим поездом или пропуская состав, стоя в междупутье. Это очень опасно. Юным нарушителям не только выписывают предупреждение. Их родителей вызывают на заседание комиссии по делам несовершеннолетних, при повторном нарушении штрафуют.

Кроме того, большая работа с родителями проводится во время собраний в школах. Сотрудники ВСЖД напоминают о том, что отсутствие контроля со стороны взрослых за местонахождением детей может привести к трагедии. При этом родители должны подавать пример соблюдения правил нахождения на железной дороге.