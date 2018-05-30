|Происшествия
|30.05.2018
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В Приангарье с начала года полиция оштрафовала более 400 нарушителей особого противопожарного режима
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Иркутская область, 30.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области с начала года оштрафованы более 400 нарушителей особого противопожарного режима. В каждом четвертом случае в поле зрения правоохранительных органов попадают жители Боханского, Осинского и Усть-Удинского районов, сообщает пресс-служба полиции.
Кроме того, свыше 50 административных протоколов составлено на территории Иркутска и Иркутского районов. Усольские полицейские выявили 37 нарушений пожарной безопасности.
Напомним, особый противопожарный режим введен в Иркутской области с 15 апреля по 15 июня. На период его действия установлены дополнительные ограничения, в том числе запреты, связанные с разведением костров и выжиганием сухой травы, приготовление пищи на открытом огне, углях, а также с использованием устройств и сооружений для её приготовления в лесу.
Сотрудники ГУ МВД по Иркутской области призывают жителей региона с ответственностью относится к окружающей среде, соблюдать правила безопасного поведения во время отдыха на природе.
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