В Приангарье с начала года раскрыто более 10 поджогов автомобилей

Иркутская область, 21.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области с начала 2018 года сотрудники органов внутренних дел раскрыли свыше 10 поджогов транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Так, например, в Нижнеилимском районе были задержаны подозреваемые в угоне и поджоге сразу двух автомобилей. Напомним, в дежурную часть с разницей в сутки поступили сообщения об угонах двух «Жигулей». Эти автомобили угнали два ранее не судимых 16-летних жителя Железногорска-Илимского, которые сожгли оба автомобиля, покатавшись на них.

Летом этого года в Иркутске сыщики установили личности и доставили в органы внутренних дел подозреваемых в поджоге Ауди Q7 в подземном гараже на улице Александра Невского, а в Иркутском районе сотрудники уголовного розыска поймали предполагаемого поджигателя Дэу Нексии.

Кроме того, сотрудники усть-кутской полиции раскрыли умышленное уничтожение «Москвича» на загородной автодороге Усть-Кут – поселок Уян. Во время рыбалки местные жители заметили, как их автомобиль, стоящий на автодороге, загорелся. Виновниками оказались мужчины, с которыми рыбаки вступили в конфликт по дороге на реку.

Этой весной 24-летний иркутянин сообщил в полицию об угоне принадлежащего ему автомобиля «ВАЗ-2105». Транспортное средство было обнаружено сожженным в лесном массиве вблизи поселка Вересовка. Как выяснилось, нигде не работающий 19-летний иркутянин разобрал авто на запчасти и сжег остатки.

Кроме того, еще один поджог автомобиля в этом году был раскрыт в поселке Кутулик Аларского района.

В настоящее время в ГУ МВД по Иркутской области по всем фактам поджога возбуждены и расследуются уголовные дела. За подобные преступления предполагается до пяти лет лишения свободы.