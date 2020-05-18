В Приангарье с начала года зафиксировали более 40 случаев детских игр у воды без присмотра взрослых

Иркутская область, 19.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области с начала года выявлено 40 фактов безнадзорного нахождения детей у воды. Больше всего таких случаев – 15 – зафиксировано в Шелеховском районе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Инспекторы ГИМС также отмечают, что семь фактов зарегистрировано в Усольском районе, четыре – в Железногорске-Илимском, по два – в Тулунском, Киренском, Бодайбинском, Усть-Кутском и Ольхонском районах и один в Ангарске.

– В период освобождения акваторий ото льда очевидцы сообщали об опасных играх детей, катающихся на льдинах. В теплые дни поступает информация о купающихся ребятах. Реагирование подразделений максимально оперативное, поскольку такие ситуации всегда сопряжены с высоким риском для жизни и здоровья. Вода не прогрелась, что может спровоцировать судороги и привести к гибели даже на мелководье, на многих реках – сильное подводное течение. К сожалению, дети этого могут и не осознавать в силу возраста, а вот к их родителям, конечно, возникают вопросы, – подчеркнул руководитель Центра государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС по Иркутской области Алексей Зяблицкий.

За неисполнение родительских обязанностей предусмотрен штраф – от 100 до 500 рублей. Сотрудники МЧС России убедительно просят жителей региона контролировать местонахождение детей, проводить беседы о недопустимости их нахождения у воды в отсутствие взрослых.