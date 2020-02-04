В Приангарье с начала года зарегистрировали почти 30 ДТП с участием детей

Иркутская область, 4.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области за январь 2020 года зарегистрировали 29 ДТП с участием несовершеннолетних, 20 из которых с участием детей-пешеходов. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

– Эта статистика свидетельствует о недостаточном внимании как водителей транспортных средств, так и родителей к проблемам безопасного поведения детей на дорогах, – отмечают в полиции.

Так, например, в Черемхово 10 января 2020 года 29-летний водитель сбил 10-летнего ребенка, который перебегал дорогу не по «зебре», но в зоне видимости. Мальчика госпитализировали с травмами. Аналогичный случай произошел 17 января в Железногорске-Илимском, где в результате ДТП пострадал мальчик-пешеход 10 лет.

Кроме того, 19 января две девочки пострадали при переходе проезжей части по нерегулируемому пешеходному переходу в Ангарске. Сотрудниками полиции установлено, что водитель автомашины, движущейся в крайней правой полосе, увидел девочек и, остановившись, пропустил несовершеннолетних. Однако автоледи, ехавшая по крайней левой полосе, наехала на детей.