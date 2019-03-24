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25.03.2019

В Приангарье торговали фальшивыми сигаретами

Иркутская область, 25.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Приангарье торговали фальшивыми сигаретами и папиросами.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, полиция пресекла деятельность группы, участники которой подозреваются в незаконной реализации табачной продукции.

На основании оперативной информации правоохранители задержали трех мужчин в возрасте от 33 до 35 лет, подозреваемых в сбыте фальсифицированных сигарет и папирос на территории Иркутской области. В ходе проведения обысков следователи и оперативники обнаружили и изъяли 40 тысяч пачек табачных изделий различных наименований, не маркированных специальными марками. По предварительной оценке, стоимость партии контрафактных сигарет составила более 2 миллионов рублей.

Сейчас по этому факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом «а», «б» части 6 статьи 171.1 УК РФ – производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей. Сейчас полицейские устанавливают каналы поставки поддельных табачных изделий в Иркутскую область.

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