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23.03.2019

В Приангарье за 2018 год случилось 124 ДТП с участием автобусов, погибли 11 человек

Иркутская область, 23.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В 2018 году в Иркутской области случилось 124 аварии с участием пассажирских автобусов, осуществлявших перевозки на регулярных маршрутах. Погибли 11 человек, еще 192 получили травмы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Отмечается, что по вине водителей автобусов случилось 80 ДТП. Основными причинами аварий с участием автобусов стали несоблюдение очередности проезда перекрестков, нарушение требований о посадке и высадке пассажиров и резкое маневрирование, из-за чего падали люди в салонах.

По информации замначальника УГИБДД ГУ МВД по Иркутской области полковника полиции Виталия Ступина, в регионе зарегистрировано 20 тысяч 259 автобусов, из них 70% выпущены более чем 10 лет назад.

Для надзора за пассажирскими перевозками в Приангарье с с октября 2018 года полиция проводит профилактическое мероприятие «Нелегальный автобус». За период проведения рейдов осмотрено 12 тысяч 173 автобуса, выявлено 3944 правонарушения ПДД РФ со стороны водителей транспорта этой категории. В 69 случаях перевозки осуществлялись без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Выявлено 468 неисправных автобусов, к административной ответственности привлечено 171 должностное лицо.

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