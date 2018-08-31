В Приангарье за четыре месяца зарегистрировали 164 ДТП с участием мотоциклов

Иркутская область, 1.09.18 (ИА «Телеинформ»), - С начала апреля 2018 года в ходе рейдовых мероприятий в Приангарье зарегистрировано 164 ДТП с участием мототранспорта. Погибли 16 человек, в том числе двое несовершеннолетних. Получили ранения различной степени тяжести 175 человек, из них 36 детей.

Так, например, в Братске 29 августа около шести часов вечера женщина на Инфинити при развороте не уступила дорогу водителю мотоцикла. В результате на «встречке» транспортные средства столкнулись. От полученных травм 36-летний мужчина, находившийся за рулем мотоцикла «Хонда», скончался в больнице. По факту ДТП проводится всесторонняя проверка, по окончании которой будет принято правовое решение, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

В целом за период профилактических мероприятий сотрудники ГИБДД проинспектировали около 11 тысяч единиц мототранспорта, тысячу из них задержали. К административной ответственности за различные нарушения правил дорожного движения привлечены более шести тысяч водителей.

Также полицейские привлекли к ответственности 88 родителей и законных представителей детей и подростков, раньше срока севших за руль мотоциклов и мопедов.