В Приангарье за два дня в ДТП с мототранспортом пострадали 11 человек, включая ребенка

Иркутская область, 20.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Приангарье за 18-19 августа зарегистрировали шесть ДТП с участием мототранспорта. Пострадали 11 человек, среди них один ребенок, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

По словам представителей ГИБДД, некоторые из водителей и пассажиров нарушили правила применения защитных мотошлемов.

Так, например, в селе Александровка Братского района 32-летний мужчина, управляя мотоциклом «Иж Юпитер 5», не предоставил приоритет при обгоне автомобилю «Рено Дастер». За рулем машины находился 58-летний мужчина, который не пострадал при столкновении. Водитель мотоцикла получил множественные ссадины и ушибы.

Госавтоинспекция напоминает, что для мотоциклистов риск получить телесные повреждения гораздо выше, чем для водителей автомобилей. Сотрудники дорожной полиции призывают водителей к строгому соблюдению правил дорожного движения и бдительности на дороге.