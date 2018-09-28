В Приангарье за месяц зарегистрировали почти 200 бытовых пожаров, в огне погибли 12 человек

Иркутская область, 29.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области за сентябрь зарегистрировали 190 пожаров. В огне погибли 12 человек, в том числе двое детей, еще восемь человек, включая одного ребенка, получили травмы. На пожарах были спасены 55 человек.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, основными причинами пожаров явились нарушение правил эксплуатации или неисправности электрооборудования – 73 пожара, что составило 38% от их общего числа, неосторожное обращение с огнем – 63 пожара, или 33%, поджог стал причиной 27 пожаров, или 14%, из-за нарушения правил устройства и эксплуатации печей произошло 26 пожаров, или 14%.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года число пожаров увеличилось на 21 случай, количество погибших – на одного человека. Практически все пожары, на которых погибли люди, произошли в жилом секторе. Отмечается, что шесть человек на момент возгорания находились в состоянии алкогольного опьянения, три человека спали, два маленьких ребенка погибли, потому что не могли эвакуироваться самостоятельно.

Так, например, 19 сентября в Нижнеудинске произошел пожар в квартире, где на тот момент находились бабушка и ее трехлетний внук. Женщина не смогла покинуть жилое помещение, пребывая в сильном алкогольном опьянении. Ребенок погиб вместе с женщиной. Причиной пожара стала неосторожность при курении.

– На пожарах по причине неосторожного обращения с огнем погибли семь человек, по причине нарушения правил эксплуатации или неисправности электрооборудования – двое, по причине неисправности печей – также два человека. Среди погибших на пожарах, кроме детей, были четыре пенсионера, двое безработных граждан, один человек без определенного места жительства и лишь двое имели работу. Таким образом, большинство погибших на пожарах людей относились к «категории риска», которым, при проведении профилактической работы, уделяется повышенное внимание, – подытожили в ведомстве.