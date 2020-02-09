В Приангарье за неделю зарегистрировали более 50 пожаров в сельских поселениях

Иркутская область, 10.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области с 31 января по 6 февраля 2020 года зарегистрировали 111 пожаров, из них 53 – в сельских населенных пунктах. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Подразделения добровольной пожарной охраны приняли участие в тушении 16 возгораний – были привлечены 32 человека, задействовано 16 единиц техники.

Так, например, 31 января в селе Широково Нижнеудинского района на улице Центральная из-за короткого замыкания электропроводки загорелась дощатая веранда, пристроенная к жилому дому. На момент прибытия добровольной пожарной команды она полностью находилась в огне – пламя могло охватить весь двухквартирный брусовый дом. Благодаря своевременным действиям добровольных пожарных этого не произошло.

Кроме того, 5 февраля в селе Никитаево Тулунского района на улице Кировская добровольцы спасли от уничтожения огнем жилой дом, где произошел пожар по аналогичной причине.

– В малых селах и деревнях, находящихся на значительном удалении от пожарных частей государственной противопожарной службы, даже небольшое возгорание может перерасти в серьезный пожар, несущий угрозу имуществу и жизням людей. Добровольцы из числа сельских жителей при поддержке органов государственной власти успешно решают задачи по охране своих населенных пунктов от пожаров, – говорят в ГУ МЧС по Иркутской области.

На сегодняшний день на территории региона существуют 972 формирования добровольной пожарной охраны общей численностью 16 тысяч 212 человек. В 2019 году при участии добровольных пожарных команд и дружин было ликвидировано 712 пожаров. С начала 2020 года – 43 пожара.