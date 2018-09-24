В Приангарье за прошедшие сутки произошло 15 пожаров

Иркутская область, 25.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Приангарье за прошедшие сутки и ночь 25 сентября произошло 15 пожаров.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, на пожаре, произошедшем утром 24 сентября в квартире многоквартирного пятиэтажного дома в Усолье-Сибирском, самостоятельно до приезда пожарных эвакуировались 10 человек. В квартире на втором этаже в результате короткого замыкания электропроводки произошло возгорание на площади два квадратных метра, из-за которого образовалось сильное задымление в подъезде дома. Ещё 12 человек спаслись при возгорании в квартире четырехквартирного деревянного дома в Зиме накануне днем. Огнём была повреждена квартира, сам дом спасен от пожара. По предварительной информации, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнём.

Именно неосторожное обращение с огнём лидирует среди причин техногенных пожаров в регионе. Так, прошлой ночью в посёлке Тайтурка Усольского района произошёл пожар в квартире на втором этаже двухэтажного деревянного дома. К месту пожара были направлены три пожарных расчёта. Спасатели, прибыв на место, обнаружили в квартире на диване мужчину и эвакуировали его. Спасенным оказался хозяин квартиры, по вине которого, предположительно, из-за неосторожного обращения с огнём при курении, произошло возгорание. Огнём был повреждён диван. Мужчина, получивший отравление угарным газом, был передан бригаде скорой помощи. Дом спасен от пожара.

По этой же причине в Братске 22 сентября произошёл пожар, на котором погиб человек, ещё один получил сильнейшие травмы.