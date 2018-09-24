ТЕМЫ
Архив
< Сентябрь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Сегодня
Происшествия
25.09.2018

В Приангарье за прошедшие сутки произошло 15 пожаров

Иркутская область, 25.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Приангарье за прошедшие сутки и ночь 25 сентября произошло 15 пожаров.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, на пожаре, произошедшем утром 24 сентября в квартире многоквартирного пятиэтажного дома в Усолье-Сибирском, самостоятельно до приезда пожарных эвакуировались 10 человек. В квартире на втором этаже в результате короткого замыкания электропроводки произошло возгорание на площади два квадратных метра, из-за которого образовалось сильное задымление в подъезде дома. Ещё 12 человек спаслись при возгорании в квартире четырехквартирного деревянного дома в Зиме накануне днем. Огнём была повреждена квартира, сам дом спасен от пожара. По предварительной информации, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнём.

Именно неосторожное обращение с огнём лидирует среди причин техногенных пожаров в регионе. Так, прошлой ночью в посёлке Тайтурка Усольского района произошёл пожар в квартире на втором этаже двухэтажного деревянного дома. К месту пожара были направлены три пожарных расчёта. Спасатели, прибыв на место, обнаружили в квартире на диване мужчину и эвакуировали его. Спасенным оказался хозяин квартиры, по вине которого, предположительно, из-за неосторожного обращения с огнём при курении, произошло возгорание. Огнём был повреждён диван. Мужчина, получивший отравление угарным газом, был передан бригаде скорой помощи. Дом спасен от пожара.

По этой же причине в Братске 22 сентября произошёл пожар, на котором погиб человек, ещё один получил сильнейшие травмы.

ТЕПЕРЬ: новости о происшествиях в Иркутске и области — в Telegram

О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?

Загрузка...

Сервис для бизнеса

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске