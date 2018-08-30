ТЕМЫ
Архив
< Август 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Сегодня
Происшествия
31.08.2018

В Приангарье за семь месяцев инспекторы поймали около семи тысяч нетрезвых водителей

Иркутская область, 31.08.18 (ИА «Телеинформ»), - С 31 августа по 2 сентября сотрудники ГИБДД проведут на территории Иркутской области сплошные проверки автотранспорта для выявления нетрезвых водителей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, только на территории Иркутска и Иркутского района будут нести службу более 40 экипажей ДПС, всего для этих целей на территории региона задействуют около 200 экипажей.

В ведомстве отмечают, что за семь месяцев этого года сотрудниками ГИБДД на дорогах Приангарья выявлено около семи тысяч водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, а также более четырех тысяч автолюбителей, которые отказались от прохождения медицинского освидетельствования. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения сотрудниками ГИБДД задержано более 1300 автомобилистов.

Сотрудники полиции напоминают, что КоАП РФ за вождение в нетрезвом виде предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 30 тысяч рублей с лишением права управлять транспортным средством сроком от полутора до двух лет.

Полицейские призывают жителей региона не оставаться в стороне и сообщать о подозрительном поведении водителей на проезжей части, оказывать содействие правоохранительным органам в пресечении фактов управления автомобилем в состоянии опьянения.

ТЕПЕРЬ: новости о происшествиях в Иркутске и области — в Telegram

О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?

Загрузка...

Сервис для бизнеса

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске