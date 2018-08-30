В Приангарье за семь месяцев инспекторы поймали около семи тысяч нетрезвых водителей

Иркутская область, 31.08.18 (ИА «Телеинформ»), - С 31 августа по 2 сентября сотрудники ГИБДД проведут на территории Иркутской области сплошные проверки автотранспорта для выявления нетрезвых водителей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, только на территории Иркутска и Иркутского района будут нести службу более 40 экипажей ДПС, всего для этих целей на территории региона задействуют около 200 экипажей.

В ведомстве отмечают, что за семь месяцев этого года сотрудниками ГИБДД на дорогах Приангарья выявлено около семи тысяч водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, а также более четырех тысяч автолюбителей, которые отказались от прохождения медицинского освидетельствования. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения сотрудниками ГИБДД задержано более 1300 автомобилистов.

Сотрудники полиции напоминают, что КоАП РФ за вождение в нетрезвом виде предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 30 тысяч рублей с лишением права управлять транспортным средством сроком от полутора до двух лет.

Полицейские призывают жителей региона не оставаться в стороне и сообщать о подозрительном поведении водителей на проезжей части, оказывать содействие правоохранительным органам в пресечении фактов управления автомобилем в состоянии опьянения.