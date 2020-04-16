Иркутская область, 16.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Приангарье за сутки 15 апреля ликвидировано горение сухой травы и мусора на площади 71 гектар. Это 25 пожаров из 40 зарегистрированных на территории области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Самые крупные палы сухой растительности зарегистрированы на Мугунском тракте Тулунского района, где огонь охватил 10 гектаров поля, пожар на такой же площади был потушен в посёлке Мельничном Нижнеудинского района. В посёлке Мамакан Бодайбинского района пал травы был ликвидирован на площади 15 гектаров, в Казачинско-Ленском районе в 7 километрах от деревни Тарасово - на площади 30 гектаров.

Именно на эти пожары приходятся самые большие площади, они же являются основной угрозой для целых населённых пунктов и садоводств. На территории Иркутской области 491 населенный пункт, подверженный угрозе перехода природных пожаров. На контроле также находятся 203 садовых огороднических товарищества и 98 объектов экономики, имеющих общую границу с лесом.

Главное управление МЧС России по Иркутской области предупреждает о персональной ответственности за ущерб, который может нанести пал травы населённому пункту или лесным массивам. В регионе установились высокие классы пожарной опасности. Это условия, при которых малейшее возгорание может перейти в крупный пожар и нанести большой материальный ущерб.