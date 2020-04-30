В Приангарье за сутки 2 мая потушено 815 гектаров горящего леса

Иркутская область, 3.05.20 (ИА «Телеинформ»), - За сутки 2 мая в Иркутской области ликвидировано три лесных пожара. Один из них был зарегистрирован в Шелеховском районе, другой – в Качугском, а третий – в Черемховском районах. Общая площадь потушенных очагов составила 976 га, из которых 815 га, покрытых лесом.

Как сообщает пресс-служба главы региона, по состоянию на 10:30 3 мая действующих пожаров на территории региона не осталось.

По сведениям Иркутской базы авиационной охраны лесов, один пожар зарегистрирован на арендованном участке, три – на незакрепленных территориях. По вине местного населения произошли все возгорания в трех районах.

В тушении всех природных пожаров 2 мая было задействовано 39 сотрудников парашютно-десантной пожарной службы, 43 работника лесной охраны, один мобилизованный гражданин и 19 единиц наземной техники.

Авиамониторинг лесопожарной обстановки осуществлял один самолет Ан-2, налетав 2 часа 25 минут.