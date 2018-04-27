В Приангарье за сутки оштрафовали 19 человек за нарушение особого противопожарного режима

Иркутская область, 27.04.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области за сутки 26 апреля обнаружили и ликвидировали шесть возгораний сухой травы. По фактам нарушения особого противопожарного режима составлено 19 протоколов.

Нарушителей, сжигавших мусор или подпаливших сухую траву, заставляли тушить костер и разъясняли им правильные действия при уборке придомовой территории.

Всего, как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, за сутки в патрулировании населенных пунктов, садоводств и дачных поселков было задействовано 529 межведомственных групп. Проведено патрулирование 386 населенных пунктов и 38 садоводств. Специалисты обошли 4712 домов с призывом соблюдать требования пожарной безопасности и беречь свое имущество от огня. На 18 сходах население обучали мерам пожарной безопасности.