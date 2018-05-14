В Приангарье за три дня оштрафовали более 20 нарушителей особого противопожарного режима

Иркутская область, 15.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области с 12 по 14 мая к административной ответственности за нарушения особого противопожарного режима привлекли 21 человека.

Так, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, за минувшие выходные дни в отношении правонарушителей было собрано 16 административных материалов. В субботу, 12 мая, усольчанка разожгла костер по улице Желябова, 27-летняя женщина также готовила пищу на костре в садоводстве «Строитель», пенсионер жег мусор в усольском поселке Мишелевка. В этот же день в Усольском районе житель Большой Елани развел костер в лесу в районе поселка Октябрьский, 23-летний житель Новомальтинска тоже, подвергая опасности природу, разжег огонь прямо в лесном массиве за садоводством «Автомобилист».

В воскресенье, 13 мая, пенсионер из Ангарска решил опасным способом избавиться от собранного мусора – он сжигал его на территории своего дачного участка в садоводстве «Лужки». Вечером в воскресенье другой мужчина вопреки требованиям особого противопожарного режима жег траву в садоводстве «Первенец».

За последние сутки пожарные подразделения Иркутской области 12 раз выезжали на тушение горящего мусора. При этом были выявлены и привлечены к административной ответственности шесть жителей региона, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Кроме того, за два выходных дня полицейские выявили девять фактов нарушения правил пожарной безопасности, связанные с захламлением бытовым и строительным мусором придомовых участков в Усолье-Сибирском на улицах Максима Горького, Пугачева, Маяковского, Песчаная, Чапаева, а также в усольских садоводствах «Строитель-2», «Юбилейное». По этим правонарушениям материалы направлены в городскую администрацию.

Напомним, за игнорирование требований действующего законодательства предусмотрены штрафы в размере от двух тысяч до полумиллиона рублей.