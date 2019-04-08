В Приангарье за выходные пьяные водители устроили восемь ДТП, одно со смертельным исходом

Иркутский район, 8.04.19 (ИА «Телеинформ»), - В Приангарье с 5 по 7 апреля выявили 168 нетрезвых водителей, из них 10 сели пьяными за руль повторно. С участием таких автомобилистов зарегистрировали восемь ДТП, из них одно – со смертельным исходом, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Так, днем 5 апреля в дежурную часть поступило сообщение об автомобильной аварии в селе Урик Иркутского района. Прибывшими на место ДТП сотрудниками полиции установлено, что 32-летний мужчина за рулем УАЗа не справился с управлением и врезался в опору линии электропередач. В результате инцидента пострадал сам водитель и пассажир грузовика. Госавтоинспекторы составили на автомобилиста административный протокол за отказ пройти медицинское освидетельствование.

Вечером 6 апреля ДТП случилось в поселке Горячий Ключ Иркутского района. Нетрезвый водитель грузовика «Урал» начал движение в гараже и, не заметив впереди стоящего рабочего, допустил на него наезд. В результате трагедии 61-летний местный житель погиб от полученных травм.