В Приангарье задержали виновника двух краж, двух угонов и двух грабежей

Усть-Кут, 2.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области рецидивист угнал два УАЗика, ограбил двух продавщиц и обокрал две организации. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, задержан неоднократно судимый житель Усть-Кута, совершивший за последнее время серию из, по меньшей мере, шести уголовно-наказуемых деяний. В августе в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Усть-Кутский» поступило сообщение о краже имущества, находящегося в помещении одной из городских организаций. Ночью злоумышленник через открытую форточку проник внутрь, однако столкнулся со сработавшей сигнализацией. Прибывший на сигнал сторож никого не обнаружил, а при последующем срабатывании предположил, что техника дала сбой, что позволило преступнику вынести монитор и системный блок. Через несколько дней сотрудники полиции детально разбирались уже в обстоятельствах двух угонов автомашин «УАЗ». В одном из транспортных средств закончилось топливо, поэтому угонщик был вынужден бросить его недалеко от места происшествия, однако другой автомобиль он использовал для совершения кражи у работников, расчищавших площадку для установки линии электропередач. Как полагают полицейские, ранее подозреваемый работал в этой бригаде и поэтому знал о том, что внутри находятся различные инструменты и мобильные телефоны, а строительный вагончик не запирается. Последовательно собирая улики, оставленные разыскиваемым на местах совершенных им деяний, сыщики обратили внимание на еще два заявления, поступившие от продавцов местных продуктовых магазинов. Налетчик под видом покупателя отвлекал женщин и срывал с них ювелирные украшения. В одном из таких эпизодов, пострадавшая успела выбежать на улицу и попросить помощи у прохожих. На крики отозвался молодой человек и попытался нагнать грабителя, однако сделать этого не смог. В свою очередь, испугавшись преследования, мужчина бросил украденную цепочку, которая вскоре была возращена владелице. Накануне оперативники установили и задержали предполагаемого преступника. Сейчас у полиции есть достаточно оснований подозревать его в причастности как минимум к шести преступлениям: двум кражам, двум угонам и двум грабежам. По каждому из фактов следственными органами межмуниципального отдела МВД возбуждены и расследуются уголовные дела. До избрания меры пресечения 36-летний подозреваемый помещен в изолятор местного содержания. Следствие намерено ходатайствовать об его аресте. В свою очередь оперативные сотрудники не исключают, что на счету неоднократно судимого местного жителя может быть и ряд других противоправных посягательств, в связи с чем просят жителей города обратиться в полицию при наличии таких сведений. ТЕПЕРЬ: новости о происшествиях в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... иркутская область

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