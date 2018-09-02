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03.09.2018

В Прибайкальском нацпарке недалеко от Большой Речки разгорелся лесной пожар

Иркутский район, 3.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутском районе в шести километрах от посёлка Большая Речка тушат лесной пожар. Он разгорелся на землях «Заповедного Прибайкалья» 2 сентября и был локализован, сообщает пресс-служба регправительства.

Площадь пожара была небольшой – 0,9 га. Сейчас его тушат восемь лесников и две единицы наземной техники.

Высокий – четвёртый класс – пожарной опасности установился в Киренском, Казачинско-Ленском и Тайшетском районах. Третий класс – в Чунском, Братском, Нижнеудинском, Заларинском, Усть-Кутском, Жигаловском, Качугском, Баяндаевском, Эхирит-Булагатском, Мамско-Чуйском районах, а также частично в Иркутском районе.

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