В районе охотугодий «Иркутское море» задержали браконьера с тушей косули

Иркутский район, 14.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарском лесничестве задержали мужчину, подозреваемого в незаконной охоте. При нём обнаружили тушу косули, сообщает пресс-служба регионального Минлеса.

Браконьера обнаружили во время рейда рядом с охотугодиями «Иркутское море» недалеко от посёлка Горячий Ключ Иркутского района. Оказалось, что незаконно охотой занимался местный житель. Вместе с тушей косули инспекторы нашли в машине задержанного незаконное оружие, боеприпасы, нож и топор.

Мужчину доставили в отдел полиции. Как говорят в Минлеса Иркутской области, ему грозит штраф в размере 120 тысяч рублей, а также уголовная ответственность по статье 258 УК РФ – незаконная охота.