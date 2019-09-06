В районе пика Черского ищут пропавшего скайраннера

Слюдянский район, 7.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Слюдянском районе полицейские и спасатели ведут розыск Юрия Владимировича Яковлева.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, 58-летний житель города Слюдянка, увлекающийся скоростным восхождением, рано утром 5 сентября ушел в горы в район пика Черского и до настоящего времени не вернулся. У мужчины с собой был рюкзак с провизией на один день.

Приметы: на вид 50 лет, рост 175 сантиметров, худощавого телосложения, носит усы темного цвета.

Особые приметы: шрам на правом колене.

Граждан, что-либо знающих о местонахождении разыскиваемого, просят обратиться в дежурную часть Отдела МВД России по Слюдянскому району по телефонам: 8 (39544) 5-10-02 или 02 (102 с мобильного).