В реке Куда у Хомутово зафиксировали массовую гибель рыбы

Иркутский район, 26.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Природоохранная прокуратура проводит проверку по факту массовой гибели рыбы в реке Куда вблизи села Хомутово Иркутского района.

Как сообщает пресс-служба Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры, массовую гибель водных биоресурсов обнаружили местные жители. Сейчас информация о случившемся направлена в службу по охране озера Байкал и Ангаро-Байкальское территориальное управление Росрыболовства.

Контролирующим органам указано на необходимость в кратчайшие сроки провести рейдовое мероприятие, установить причины произошедшего. Проведение проверки находится на контроле природоохранной прокуратуры.