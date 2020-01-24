Иркутский район, 25.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В результате ДТП на Байкальском тракте пострадали шесть человек – четверо взрослых и два ребенка.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, авария произошла днем 25 января на 32 км автодороги Иркутск– Листвянка с участием трех автомобилей Митсубиси Паджеро, Тойота Чайзер и Тойота Камри.

По предварительной информации ДТП случилось из-за выезда на полосу встречного движения внедорожника, следовавшего в сторону областного центра. На месте работают экипажи ДПС, регулируется дорожное движение.