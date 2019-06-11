В результате ДТП в Усольском районе погиб пятилетний ребенок

Усольский район, 12.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В результате дорожно-транспортного происшествия в Усольском районе погиб пятилетний ребенок. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, инцидент произошел 11 июня около 15 часов 45 минут на 1787 км автодороги Р-255 «Сибирь» около поселка Средний. По предварительным данным, водитель автомашины «Киа Бонго», ехавший из Черемхово, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. В результате он столкнулся с грузовым автомобилем «Тойота Тойо Айс». В результате ДТП двое мужчин-водителей госпитализированы, пятилетний ребенок, следовавший в грузовике от полученных травм скончался по дороге в больницу. Инспекторы ГИБДД, выясняют все обстоятельства случившегося. ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: гибдд

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