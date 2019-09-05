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Происшествия
06.09.2019

В Рослесхозе опровергли связь между лесными пожарами и незаконной заготовкой древесины

Интернет, 6.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Рослесхозе заявили, что настолько масштабные пожары, которые случились в России минувшим летом, не могли произойти из-за поджогов. По словам врио руководителя Рослесхоза Михаила Клинова, пожарами не могли скрывать незаконные вырубки леса, сообщают argumenti.ru.

– Что касается незаконной вырубки, то она не могла стать причиной столь масштабного бедствия. Если речь об удаленных территориях, то там ни незаконные, ни законные вырубки проводить невозможно просто потому, что древесину оттуда просто не вывезешь. А основные площади пожаров были сосредоточены именно в удаленных районах,– объяснил он.

Михаил Клинов отметил, что если лес и поджигают намеренно, то только для того, чтобы потом получить разрешение на вырубку горелых деревьев. Скрывать таким образом уже вырубленные площадки – лишний риск, передают РИА Новости.

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