В России стали чаще пропадать дети

Тверская область, 13.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В этом году СК России обратил внимание, что дети в стране стали пропадать чаще. За полгода число заявлений о поисках несовершеннолетних выросло на 7% – свыше 6,5 тысяч сообщений. Об этом сообщает «Афанасий бизнес» . Важную роль в поисках играет время, поэтому следователи СК России должны незамедлительно реагировать на пропажу. Помимо взаимодействия с сотрудниками полиции и МЧС, Следственный комитет активно сотрудничает с поисковыми отрядами, волонтерами и другими добровольческими движениями. Для розыска детей используются даже беспилотники, тепловизоры, геолокаторы, гидролокатор и детекторы нелинейных переходов. Большая часть поисков несовершеннолетних заканчивается, к счастью, благополучно. Например, недавно оперативность помогла быстро отыскать ребенка в Омской области – 13 августа родители, приехав в лес за ягодами, оставили трехлетнего сына одного в автомобиле. Вернувшись обратно, они малыша в салоне не обнаружили. Ребенка удалось найти живым лишь 15 августа на болоте. А буквально через несколько дней в Нижегородской области пропала 5-летняя девочка. Она пошла из дома в лес за бабушкой и потерялась. Спустя несколько дней девочку нашли живой. В Вологодской области 4 сентября мать 2-летней девочки оставила ее на детской площадке с двумя старшими сестрами 6-ти и 4-ех лет, а сама пошла в соседний дом к подруге покормить своего новорожденного ребенка. Вернувшись, она не нашла 2-летнюю дочь. Поиски ребенка продолжались до 6 сентября, к счастью, малышку нашли живой. Счастливое завершение поисков произошло и в Красноярском крае – 5 сентября мужчина пошел в лес за грибами, а его супруга осталась дома с четырьмя детьми, самому старшему из которых 4 года. Она оставила двух старших детей играть в огороде, а сама зашла в дом и отвлеклась на малышей. Спустя полчаса женщина вышла на улицу и не смогла найти 4-летнего сына, который направился в лес. Примерно в полутора километрах от дома сначала нашли следы, а немного позднее и ребенка. К сожалению, сообщают следователи, не всегда дети находятся живыми. Причиной их гибели может стать и несчастный случай и преступление. Так, в Кирове Калужской области тело пропавшего 9-летнего ребенка нашли 2 сентября в озере Верхнее. Мальчик пропал 31 августа, уйдя из квартиры знакомых, куда пришел с мамой и братом. А в Республике Башкортостан в одной из деревень Чишминского района днем 26 июня 7-летний мальчик ушел из дома пасти гусей, после чего пропал без вести. 28 июня его тело вытащили из реки. В Магаданской области 12 мая пропала 4-летняя девочка. Ребенок гулял на улице без присмотра взрослых. Тело малышки нашли с признаками насильственной смерти. СК установил, что ребенок был убит приезжим мужчиной. Следователи отмечают, что многие случаи безвестного исчезновения детей можно было предупредить при должном внимании и осмотрительности взрослых. Иногда беспечность и недальновидность родителей влечет за собой неблагоприятные и психотравмирующие для ребенка последствия. Родные должны адекватно оценивать и осознавать все возможные последствия для ребенка. – Родители, опекуны или родные ребенка должны осознавать, что ответственность за его безопасность прежде всего лежит на них. Простая невнимательность взрослого может обернуться трагедией и стоить ребенку жизни, – сообщили в СК РФ. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: афанасий

поиск людей Тэги: View the discussion thread.