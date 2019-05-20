В рубках в заказнике на севере Иркутской области обвиняют трёх человек

Казачинско-Ленский район, 18.05.19 (ИА «Телеинформ»), - СУ СКР по Иркутской области завершает расследование уголовного дела по рубкам в заказнике Туколонь» Казачинско-Ленского района. Обвиняемыми по делу проходят три человека, сообщает пресс-служба ведомства.

Фигурантом уголовного дела стал инженер-лесопатолог Центра защиты леса Иркутской области, директор Казачинско-Ленского лесхоза и врио руководителя Службы по охране и использованию животного мира Иркутской области, который занимал эту должность на момент совершения преступления. Им инкриминируется пункт в часть 3 статьи 286 УК РФ – превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий, часть 3 статьи 260 УК РФ – незаконная рубка лесных насаждений, статья 262 УК РФ – нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов.

Действиям обвиняемых дана надлежащая уголовно-правовая оценка, проведены необходимые следственные действия и трудоёмкие экспертизы. Один из обвиняемых находится под стражей, остальным избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Напомним, в заказнике «Туколонь» на севере Иркутской области под видом санации уничтожили деревья на площади 116 гектаров. Сумма ущерба составили около 800 млн рублей. Кстати, Арбитражный суд Иркутской области 8 мая признал законными договоры о продаже этой древесины, а 16 мая об этой истории рассказали президенту РФ Владимиру Путину, который признал, что Иркутская область – самый сложный регион с точки зрения криминального лесопользования.

К слову, в 2018 году также было возбуждено уголовное дело в отношении главы Минлеса Иркутской области Сергея Шеверды за превышение полномочий. Однако на какой оно стадии, неизвестно.