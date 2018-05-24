В садоводстве под Иркутском в собственной бытовке сгорела дачница

Иркутский район, 24.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В ночь на 24 мая в садоводстве «Домостроитель» Иркутского района на пожаре в дощатой бытовке погибла 55-летняя дачница. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Пожар вспыхнул глубокой ночью, и соседи женщины заметили его слишком поздно. Когда на место прибыли пожарные, бытовка была полностью охвачена огнём, кровля обрушилась. Труп женщины спасатели нашли при разборке сгоревшей постройки.

По предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.