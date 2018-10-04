ТЕМЫ
Архив
< Октябрь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Сегодня
Происшествия
05.10.2018

В садоводстве под Иркутском выращивали марихуану в теплицах

Иркутский район, 5.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутском районе при силовой поддержке сотрудников транспортного ОМОН Росгвардии ликвидирована лаборатория по выращиванию марихуаны. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Во время расследования уголовного дела, возбуждённого по факту сбыта наркотических средства, сыщики установили место, где подозреваемые выращивали коноплю гидропонным способом.

– Плантации растений наркосбытчики разместили во дворе одного из садовых участков, расположенных в Иркутском районе. В теплицах располагались специальные установки, собранные кустарным способом, а также система автономного полива и вентиляции. В ходе обыска было изъято более 20 кустов конопли, каждый высотой до двух метров, – рассказали в управлении Росгвардии по Иркутской области.

Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества влечет за собой уголовную ответственность по части 1 статьи 231 УК РФ, санкция которой предусматривает наказание в виде  штрафа в размере до трехсот тысяч рублей либо  лишением свободы на срок до двух лет.

ТЕПЕРЬ: новости о происшествиях в Иркутске и области — в Telegram

О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?

Загрузка...

Сервис для бизнеса

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске