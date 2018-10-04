В садоводстве под Иркутском выращивали марихуану в теплицах

Иркутский район, 5.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутском районе при силовой поддержке сотрудников транспортного ОМОН Росгвардии ликвидирована лаборатория по выращиванию марихуаны. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Во время расследования уголовного дела, возбуждённого по факту сбыта наркотических средства, сыщики установили место, где подозреваемые выращивали коноплю гидропонным способом.

– Плантации растений наркосбытчики разместили во дворе одного из садовых участков, расположенных в Иркутском районе. В теплицах располагались специальные установки, собранные кустарным способом, а также система автономного полива и вентиляции. В ходе обыска было изъято более 20 кустов конопли, каждый высотой до двух метров, – рассказали в управлении Росгвардии по Иркутской области.

Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества влечет за собой уголовную ответственность по части 1 статьи 231 УК РФ, санкция которой предусматривает наказание в виде штрафа в размере до трехсот тысяч рублей либо лишением свободы на срок до двух лет.