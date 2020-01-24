В Санкт-Петербурге житель Приангарья сломал ногу, убегая с украденной картиной

Санкт-Петербург, Иркутская область, 24.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Санкт-Петербурге на выставке картин свободных художников житель Иркутской области открыто похитил картину и попытался скрыться с места происшествия, но упал и сломал ногу. Ему оказали медпомощь, но от уголовной ответственности за грабеж это его не спасло.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, инцидент случился поздно вечером 21 января. У дома 32/34 по Невскому проспекту 27-летний житель Иркутской области, толкнув 59-летнего художника, сорвал со стенда картину «Золотая осень» стоимостью 25 тысяч рублей и попытался скрыться.

После оказания медицинской помощи неудачливого грабителя доставили в полицию. Возбуждено уголовное дело. Похищенное изъято. С подозреваемого взяли подписку о невыезде.