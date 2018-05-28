В Саянске без вести пропала 71-летняя пенсионерка

Саянск, 29.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Саянске полиция разыскивает без вести пропавшую 71-летнюю пенсионерку, которая ушла из дома в микрорайоне Северный около 22:00 25 мая и до сих пор не вернулась.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, в настоящее время в розыске участвуют свыше 60 человек личного состава полиции и представителей волонтерского движения. Поиски проводят в лесном массиве, прилегающем к городу.

Между тем, напомним, в соседней Зиме 81-летнюю женщину, ушедшую из дома месяц назад, нашли мертвой в заброшенном строении промзоны без видимых признаков насильственной смерти.