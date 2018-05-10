В Саянске и Тайшетском районе на пожарах погибли три человека

Саянск, Тайшетский район, 11.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Саянске и Тайшетском районе на пожаре погибли трое мужчин. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

В Саянске в ночь на 11 мая горело двухэтажное здание строительной базы. Пожар был обнаружен слишком поздно, и к моменту прибытия пожарных расчетов огонь уже бушевал внутри здания. Очевидцы сообщили огнеборцам о находящихся внутри людях. В ходе разведки и тушения открытого огня под завалами конструкций были найдены тела двух человек, личности которых устанавливаются. Причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки.

Поздним вечером 10 мая в посёлке Юрты Тайшетского района горел жилой дом, внутри которого также находились двое мужчин. Один из них был найден мёртвым, другого госпитализировали с ожогами. По предварительным данным, возгорание могло произойти из-за неосторожного обращения с огнём при курении.

Напомним, за последние два дня это не первые пожары с человеческими жертвами. В селе Александровск Аларского района 9 мая на пожаре в частном доме погибли трое взрослых людей. Обстоятельства возгораний уточняются.