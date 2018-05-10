ТЕМЫ
Архив
< Мая 2018>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Сегодня
Происшествия
11.05.2018

В Саянске и Тайшетском районе на пожарах погибли три человека

Саянск, Тайшетский район, 11.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Саянске и Тайшетском районе на пожаре погибли трое мужчин. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

В Саянске в ночь на 11 мая горело двухэтажное здание строительной базы. Пожар был обнаружен слишком поздно, и к моменту прибытия пожарных расчетов огонь уже бушевал внутри здания. Очевидцы сообщили огнеборцам о находящихся внутри людях. В ходе разведки и тушения открытого огня под завалами конструкций были найдены тела двух человек, личности которых устанавливаются. Причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки.

Поздним вечером 10 мая  в посёлке Юрты Тайшетского района горел жилой дом, внутри которого также находились двое мужчин. Один из них был найден мёртвым, другого  госпитализировали с ожогами. По предварительным данным, возгорание могло произойти из-за неосторожного обращения с огнём при курении.

Напомним, за последние два дня это не первые пожары с человеческими жертвами. В селе Александровск Аларского района 9 мая на пожаре в частном доме погибли трое взрослых людей. Обстоятельства возгораний уточняются.

ТЕПЕРЬ: новости о происшествиях в Иркутске и области — в Telegram

О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?

Загрузка...

Сервис для бизнеса

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске