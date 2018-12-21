В Саянске неизвестные вырубили голубую ель у сквера Ветеранов

Саянск, 23.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В Саянске утром 23 декабря неизвестные вырубили одну из голубых ёлочек у сквера Ветеранов. Это обнаружил во время утренней прогулки один из общественников организации «Саянцы.ру», сообщает пресс-служба городской администрации.

Саженцы голубых елей были высажены здесь во время празднования 9 Мая в 2015 году. Их назвали деревьями Победы.

– Невозможно поверить, что кому-то может принести радость добытое таким варварским образом дерево, высаженное, в память о тех, кто сражался за жизнь и свободу своих потомков, – отметили в администрации Саянска.