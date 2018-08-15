В Саянске пара алкоголиков зарубила супружескую чету топором ради трёх тысяч рублей

Саянск, 16.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутской областной суд приговорил к длительным срокам двух жителей Саянска, признанных виновными в убийстве супружеской пары. Преступление было совершено во время застолья, сообщает пресс-служба суда.

Из материалов дела следует, что преступление было совершено в ноябре 2016 года. Известно, что будущие подельники – мужчина и женщина – нигде не работали и были алкоголиками. Собутыльники познакомились с семейной парой за день до убийства в компании, где также употребляли спиртное.

Супруги приняли в гостях у себя новых знакомых, но вечером между ними произошёл конфликт. Семейная пара попросила собутыльников уйти, но вместо этого 37-летняя женщина схватила в руки топор, догнала хозяйку и начала бить её по голове.

Её 28-летний знакомый отобрал топор, чтобы прекратить избиение, но заметил, что к нему приближается хозяин квартиры. Мужчина в итоге также получил несколько ударов топором.

– Преступники, полагая, что потерпевшие скончались, решили похитить имущество из квартиры. Женщина указала на шкаф, где супруги хранили денежные средства. Мужчина взломал топором замок на дверце шкафа, достал шкатулку, в которой было три тысячи рублей – по тысяче каждый забрал себе, а третью купюру поделить не смогли – разорвали ее, потом склеили и приобрели на нее спиртное, – рассказали в суде.

Затем мужчина, желая скрыть следы преступления, поджег шторы у окна, покрывало и другие постельные принадлежности на диване, скрылся с места происшествия вместе с женщиной. Преступники намеревались уехать в другой город.

Пожар в квартире был потушен прибывшими работниками пожарной охраны. На момент приезда пожарных, женщина скончалась, а её супруг ещё подавал признаки жизни. Он был эвакуирован из квартиры и отправлен в больницу по скорой помощи, где и скончался от полученных травм.

В итоге мужчина получил 12 лет заключения и ограничение свободы на срок год и три месяца, а женщина – 11 лет лишения свободы и такое же ограничение свободы.