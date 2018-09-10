В Саянске перед судом предстанет 26-летний уклонист от армии

Саянск, 11.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Саянске в суд направлено уголовное дело в отношении местного жителя, уклонявшегося от призыва на военную службу. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

По версии следствия, 26-летний молодой человек на время призывных кампаний покидал место своего проживания в Саянске, скрывая при этом место своего фактического пребывания от сотрудников военного комиссариата и полиции.

Призывнику неоднократно надлежащим образом вручались повестки о необходимости явиться в военный комиссариат, но в назначенное время он не являлся без уважительных причин. Местонахождение уклониста было установлено при содействии сотрудников Росгвардии.

Напомним, ранее в Ангарский городской суд поступили дела в отношении двух молодых людей, заподозренных в уклонении от призыва на военную службу. Им грозит наказание в виде штрафа до 200 тысяч рублей, а также арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до двух лет.

Напомним, в 2017 году в Иркутской области под уголовное наказание также попали двое уклонистов. По одному из них фигурант был осуждён на условный срок на полтора года, второй получил административный штраф. Всего в 2017 году на заседания призывных комиссии вызывали 25 тысяч 476 человек. Не явились в военкоматы 34 призывника, из них 26 – без уважительной причины. К административной ответственности привлекли 147 человек. Ещё 443 признаны не прошедшими службу армии без законных оснований.