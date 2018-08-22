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23.08.2018

В Саянске под металлической конструкцией погиб рабочий

Саянск, 23.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Саняске при демонтаже металлических конструкций одна из них рухнула на рбаочего.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, 21 августа вблизи Саянска на территории АО «Саянскхимпласт» в результате несчастного случая погиб рабочий. По этому факту начата доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 143 УК РФ – нарушение требований охраны труда.

По предварительным данным, 21 августа днем во время проведения работ по демонтажу металлических конструкций в одном из цехов предприятия, произошло обрушение конструкции, которая упала на рабочего. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте. Установлено, что 59-летний мужчина был разнорабочим в одной из коммерческих организаций, выполнявшей субподрядные работы для АО «Саянскхимпласт».

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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