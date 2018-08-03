|Происшествия
|04.05.2018
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В Саянске поймали судимого мужчину, хранившего «синтетику»
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Саянск, 4.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Саянске задержан ранее судимый местный житель по подозрению в хранении синтетических наркотиков.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, при личном досмотре у 35-летнего мужчины обнаружили и изъяли запрещенное вещество. Согласно заключению экспертов оно является наркотическим средством синтетического происхождения.
Возбуждено уголовное дело.
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